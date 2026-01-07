El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este miércoles 7 de enero sobre las afectaciones del frente frío número 27.

En el transcurso de este día, el frente frío núm. 27 se desplazará sobre el noroeste y norte del país , en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmosfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán intervalos de chubascos y vientos fuertes a muy fuertes en dichas regiones; con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como la caída de nieve o aguanieve en las sierras de los estados mencionados .

Simultáneamente, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México, ocasionando fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe originará lluvias y chubascos en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana.

Finalmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 07 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico para el jueves

El frente frío núm. 27 se desplazará lentamente sobre el norte de México , en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en altura, ocasionarán descenso de temperatura en dicha región; lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua; así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Asimismo, originará viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Chihuahua y Durango, y con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California y Coahuila.

Pronóstico del viernes

El frente frío núm. 27 se desplazará sobre el noreste de la República Mexicana , en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará lluvias y chubascos dispersos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire polar que lo impulsará, mantendrá el ambiente frío a muy frío en el norte del país, así como viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora y el golfo de California, además de rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA