Chapala impulsa nueva clínica IMSS con donación de terreno

El Gobierno Municipal de Chapala ha autorizado la donación de un predio de más de 6 mil 700 metros cuadrados. Este terreno se destinará a la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la iniciativa busca modernizar la infraestructura de salud en el municipio y beneficiar a más de 18 mil derechohabientes de la región, según se informó el 22 de diciembre de 2025.

La nueva unidad de medicina familiar, con un esquema de 6+3 consultorios, reemplazará a la actual Unidad de Medicina Familiar No. 40. Con esta inversión, el IMSS proyecta una mejora significativa en la capacidad de atención médica. Esto elevará la calidad de los servicios de salud para los habitantes de Chapala y sus alrededores.

Este proyecto de infraestructura de salud en Chapala destaca por su relevancia, ya que es uno de los cuatro únicos autorizados a nivel nacional. Además, es el único de su tipo que se desarrollará en el estado de Jalisco, hecho que subraya la importancia estratégica de la ribera para el fortalecimiento de los servicios médicos.

Inversión millonaria para nueva unidad de salud del IMSS en Chapala

La inversión total para este proyecto asciende a aproximadamente 230 millones de pesos, de los cuales 182 millones serán para la obra civil. La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Karla López, confirmó el 22 de diciembre de 2025 la aprobación del Consejo Técnico del Instituto para aceptar la donación del predio y el presupuesto asignado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) justifica esta inversión por el crecimiento sostenido de la demanda de servicios de salud. Se estima un aumento del 8.6 por ciento anual, influenciado por el incremento demográfico y turístico del municipio, por ello, modernizar la infraestructura es una necesidad imperante para la institución.

El Gobierno Municipal de Chapala ha expresado su disposición a colaborar de manera coordinada con el Instituto Mexicano del Seguro Social y los diversos órdenes de gobierno. Esta colaboración busca priorizar el bienestar y el derecho a la salud de todos los ciudadanos del municipio, desde niños hasta adultos mayores.

Reubicación de servicios y beneficios para la ribera

Actualmente, el terreno donado en la calle Isla del Presidio No. 18, en la Colonia Colinas del Lago, alberga el Rastro Municipal y la Comisaría de Seguridad Pública. Ambas instalaciones serán reubicadas a otro punto dentro del municipio.

Este proceso se realizará conforme a los planes y gestiones necesarias, para asegurar la continuidad de los servicios públicos.

La finalidad de esta nueva infraestructura no solo es fortalecer la atención médica, sino también impulsar el desarrollo turístico y social de la Ribera de Chapala. Este proyecto es visto como un avance crucial para la calidad de vida de la comunidad.

