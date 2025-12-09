Las lluvias seguirán haciéndose presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), aunque de forma ligera, este miércoles 10 de diciembre. Estos son todos los detalles del clima para la ciudad:

Meteored prevé principalmente cielos nubosos en Guadalajara , aunque se esperan más por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 24 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de suroeste, con rachas que podrán llegar hasta 20 km/h por la tarde.

Clima para Guadalajara el resto de la semana

Miércoles Tormenta (30% de probabilidad de lluvia) 24 – 12 °C Jueves Nubes y claros 24 – 12 °C Viernes Cielo despejado 26 – 12 °C Sábado Nubes y claros 26 – 11 °C Domingo Nubes y claros 26 – 11 °C

Para el miércoles 10 de diciembre en Guadalajara, la posibilidad de lluvia es del 30 por ciento; y es más preponderante alrededor de las 05:00 de la tarde .

Pronóstico nacional del clima para el miércoles

El frente núm.19 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano , ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Veracruz y Oaxaca y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente empezará a modificar sus características térmicas, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas durante la tarde en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional ; sin embargo, mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán, disminuyendo gradualmente en el transcurso del día; además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y la costa centro y sur de Veracruz, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano.

Lluvias en México el 10 de diciembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas y Papaloapan). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (región Huasteca Baja).

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

OA