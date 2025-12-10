Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 10 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se comunicó, el clima presenta un 78% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

