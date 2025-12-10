Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este miércoles 10 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 90% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

