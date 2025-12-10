Las lluvias se van del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Este jueves 11 de diciembre, la precipitación es prácticamente nula para la ciudad, así como los días siguientes. Sin embargo, las temperaturas seguirán siendo frescas. Estos son los detalles:

Meteored prevé para el jueves en Guadalajara cielos despejados principalmente, aunque se esperan cielos nubosos de madrugada . Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 25 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 20 km/h por la mañana.

Clima en Guadalajara para el resto de la semana

Jueves 5% de probabilidad de lluvia 27 – 11 °C Viernes 4% de probabilidad de lluvia 27 – 9 °C Sábado 3% de probabilidad de lluvia 27 – 9 °C Domingo 1% de probabilidad de lluvia 27 – 10 °C

La probabilidad de lluvia en Guadalajara el jueves es casi nulo, así como para el resto de la semana. Aunque las temperaturas se mantendrán frescas .

Pronóstico nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para el jueves, el sistema frontal núm. 19 permanecerá con características de estacionario sobre el occidente del mar Caribe, frente a las costas de Quintana Roo, originando lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán; además de viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec. Se prevé que al finalizar el día el sistema frontal se disipe en el mar Caribe. Por otra parte el nuevo frente frío muy próximo a la frontera noreste de México , mantendrá rachas de viento de hasta 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Durante el viernes y sábado el nuevo frente frío será reforzado por una nueva masa de aire polar, aproximándose al norte y noreste del país , favoreciendo lluvias e intervalos de chubascos y vientos con rachas de 40 a 60 km/h en ambas regiones.

En el periodo de pronóstico, canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

OA