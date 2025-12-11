Bajan retenciones de conductores en el “Torito”

Las estadísticas del operativo Salvando Vidas, conocido como “Torito”, muestran una tendencia a la baja en las retenciones de conductores alcoholizados.

Édgar Alvarado, retenido recientemente, reconoció haber ingerido alcohol antes de manejar, pero asumió que podría evitar el operativo. “Siempre lo libraba”. No fue el caso porque se distrajo.

Su percepción coincide con una realidad: cada vez más automovilistas sortean los retenes mediante avisos en las redes sociales, por lo que se pide la intervención de la Policía Cibernética para bloquearlas. La recomendación es usar el transporte público, taxis o el conductor designado.

De acuerdo con la Policía Vial, 2021 fue el año con más positivos al alcoholímetro en el último lustro en Jalisco, con un promedio de 14 retenciones diarias. Y en 2025, la media descendió a 10.7, la más baja registrada desde la implementación del “Torito”.

La reducción podría interpretarse como un cambio cultural positivo; sin embargo, los datos de siniestralidad lo contradicen: los fallecimientos vinculados al consumo de alcohol se dispararon a 175 en 2022 —la cifra más alta documentada en Jalisco—. El problema es que, desde entonces, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes dejó de publicar las estadísticas.

A la Dirección de Comunicación Social del organismo, que encabeza Ricardo Gonzalo Sánchez Mendoza, se solicitaron los informes 2023, 2024 y 2025. Y nunca se entregaron. Eso evita que se pueda medir si en los últimos años el operativo incide en menos muertes relacionadas por el consumo alcohol-volante.

Salvando Vidas ha sido una política pública respaldada internacionalmente. “Las alcoholemias aleatorias salvan vidas y evitan lesiones”, recordó Alma Chávez, fundadora de la organización Víctimas de Violencia Vial.

Para Ulises Estrada, académico de la Universidad de Guadalajara, el éxito del modelo depende de que los retenes conserven su carácter sorpresivo. “Si se filtran los puntos, la gente simplemente evita el alcoholímetro”.

Y eso ocurre todos los días: grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook o Instagram difunden las ubicaciones en tiempo real, debilitando uno de los pilares del programa.

Especialistas señalan otros factores que restan impacto: ausencia de una base biométrica de reincidentes, falta de mantenimiento de equipos y sobornos que permiten a conductores eludir el procedimiento.

El comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe, informó que en lo que va del año se han retenido a tres mil 661 personas mediante el operativo. Acentuó que 232 conductores fueron detenidos por estar alcoholizados en el momento del accidente, por lo que destacó el esfuerzo que se realiza en las calles. Agregó que no hay denuncias o quejas presentadas por actos de corrupción de las agentes viales que participan en el dispositivo.

Por lo pronto, el Gobierno de Jalisco y todas sus corporaciones preparan el operativo para la temporada decembrina. Entre las recomendaciones destacan: no conducir bajo los efectos del alcohol, usar siempre el cinturón de seguridad, respetar límites de velocidad, realizar la revisión mecánica antes de viajar y mantener la documentación vehicular vigente, como refrendo, seguro, matrículas visibles y licencia en regla, recordó Arizpe.