American School Foundation of Guadalajara impulsa el pensamiento crítico leyendo

Con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, desde que están en el preescolar hasta terminar el nivel bachillerato, y formar personas capaces de tomar decisiones informadas, la American School Foundation of Guadalajara(ASFG) apuesta a la lectura como una herramienta para dicho objetivo, con un acervo de más de 20 mil libros en sus dos bibliotecas.

Al ser un elemento importante de los programas de estudio, la institución busca que sus alumnos encuentren sus intereses y aficiones en los libros haciendo sus bibliotecas atractivas, amigables y fáciles de navegar. Además, el trabajo de las y los docentes, así como del personal bibliotecario, para incentivar la lectura en los estudiantes, es crucial para que los más pequeños y los adolescentes puedan encontrar el gusto por tomar un libro y sentarse a leer, destacó la communication designer de la ASFG, Georgina Guillén, quien resaltó que ambas librerías, divididas para alumnos de preescolar y primaria, y de secundaria y bachillerato, están diseñadas para hacer llamativas las obras.

“Todos los libros tienen su portada viendo hacia el frente porque hay muchos niños que todavía están aprendiendo a leer, y de esta manera tienen que ver la imagen y pueden sentirse atraídos por el libro, ir con las bibliotecarias y continuar leyendo. Todos nuestros alumnos tienen clase aquí en la biblioteca, sobre todo cuando son chiquitos: vienen una vez a la semana, les leen cuentos, les platican sobre alguna historia […]. Parte del programa académico y el currículum es traer a los alumnos desde tres años de edad, que son nuestros alumnos de preescolar, a la biblioteca para que ellos sientan que ésta es un espacio seguro donde pueden venir a leer, a aprender”, comentó.

Dijo que conforme los alumnos van creciendo se espera despertar en ellos intereses y curiosidades adicionales. Además, las bibliotecarias se encargan de presentarles libros de diferentes géneros para encontrar lo que más les apasiona. Pero no sólo se encuentran obras literarias, sino que también hay revistas que han ganado reconocimientos internacionales, así como anuarios de estudiantes que han pasado por las aulas a lo largo de los más de 100 años de historia de la institución.

Con todo, Guillén resaltó que ambas bibliotecas cuentan con opciones para cualquier lector, además de que tienen el acervo de libros en inglés más grande de Guadalajara, y con motivo de la Feria Internacional del Libro (FIL), parte del personal bibliotecario y profesores acudieron a la Expo para aumentar las opciones de obras en español.

“Que su curiosidad sea la que los guíe para que ellos mismos puedan explorar estos libros y posteriormente puedan hacer investigaciones y pensamiento crítico, ya que sean mayores, sobre los libros tal vez de no ficción, o autobiografías, o bibliografías, o libros históricos. Que puedan continuar aprendiendo a través de los libros y otros autores, y puedan generar un juicio propio”, anotó.

Por su parte, Heather Purcell, jefa de bibliotecas de la ASFG, explicó que se busca que los alumnos sean capaces de encontrar información de calidad, emitir juicios y crear un pensamiento y/o producto original. En su caso, al también desempeñarse como docente, espera despertar en los estudiantes la creatividad y la pasión por la lectura.

“Hemos trabajado muy duro para desarrollar una cultura de la lectura, implementando un club en la preparatoria –que es opcional, pero los alumnos disfrutan hablar de libros-, dinamismo en los estantes, colocando las portadas de los libros hacia el frente y en diferentes posiciones, lo que atrae a los estudiantes, son muestras interactivas. Lo que sea que podamos emplear para atraer a los alumnos”, precisó.

“También creo que cualquier lectura es buena, entonces si están interesados en novelas gráficas, adelante. Quiero incentivarlos, que encuentren más libros similares, entonces hacemos mucho trabajo (en las bibliotecas)”, añadió.

En tanto, como parte de la estrategia para interesar a los alumnos en la lectura, precisó que se implementan otras acciones para que éstos conozcan la biblioteca, como club de ajedrez o de rompecabezas.

“Algunos profesores me piden trabajar en equipo en unidades: pueden ser estudios sociales, ciencias, inglés, y trabajamos juntos en las habilidades de investigación, alfabetización informacional, uso ético de la IA… cualquier tema que comprenda el contenido de la unidad”, finalizó.