Conoce las ubicaciones de los Comedores Comunitarios en GDL

El programa tiene el objetivo de contribuir al mejoramiento de la nutrición en las personas en situación de vulnerabilidad del municipio a través de programas de asistencia alimentaria

Estas acciones están orientadas a brindar apoyo a personas en situación vulnerable. ESPECIAL/ Facebook/ DIF Guadalajara 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guadalajara, impulsa el programa Comedores Comunitarios, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la nutrición en las personas del municipio a través de programas de asistencia alimentaria a niñas , niños y familias en situación vulnerable y riesgo de desnutrición. 

Para poder acceder al programa de Comedores Comunitarios, las y los interesados deberán acudir a alguna de sus sedes con su identificación oficial, copia de su CURP, comprobante de domicilio y cumplir con los criterios del programa.  

Para mayores informes el DIF Guadalajara pone a disposición el siguiente número: 33 4774 0369.

Ubicaciones de los Comedores Comunitarios de Guadalajara

Los Comedores Comunitarios tienen un servicio de 12:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, en las siguientes sedes: 

CDC 2. La Aurora

  • Javier Mina 3435
  • Entre Florencio del Castillo y José Gómez
  • Col. Agustín Yáñez (La Florida)

CDC 10. Huentitán

  • José Gómez Ugarte 3690
  • Entre Ramón Isaac Alcaráz y Antonio Larrañaga,
  • Col. Huentitán el Alto

CDC 17. Ferrocarril

  • Calle 10 No.1963, entre calle 7 y calle 9, Col. Ferrocarril

CDC 26. Miravalle

  • Av. Academia 413
  • Entre Bellas Artes Oriente y Bellas Artes Poniente
  • Col. Miravalle

Estas acciones están orientadas a brindar apoyo a personas adultas mayores y a sectores prioritarios como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y comunidades indígenas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad alimentaria, contribuyendo así a mejorar su bienestar y calidad de vida.

