El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guadalajara, impulsa el programa Comedores Comunitarios, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la nutrición en las personas del municipio a través de programas de asistencia alimentaria a niñas , niños y familias en situación vulnerable y riesgo de desnutrición. Para poder acceder al programa de Comedores Comunitarios, las y los interesados deberán acudir a alguna de sus sedes con su identificación oficial, copia de su CURP, comprobante de domicilio y cumplir con los criterios del programa. Para mayores informes el DIF Guadalajara pone a disposición el siguiente número: 33 4774 0369.Los Comedores Comunitarios tienen un servicio de 12:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, en las siguientes sedes: CDC 2. La AuroraCDC 10. HuentitánCDC 17. FerrocarrilCDC 26. MiravalleEstas acciones están orientadas a brindar apoyo a personas adultas mayores y a sectores prioritarios como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y comunidades indígenas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad alimentaria, contribuyendo así a mejorar su bienestar y calidad de vida.