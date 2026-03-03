El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guadalajara, impulsa el programa Comedores Comunitarios, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la nutrición en las personas del municipio a través de programas de asistencia alimentaria a niñas , niños y familias en situación vulnerable y riesgo de desnutrición.

Para poder acceder al programa de Comedores Comunitarios, las y los interesados deberán acudir a alguna de sus sedes con su identificación oficial, copia de su CURP, comprobante de domicilio y cumplir con los criterios del programa.

Para mayores informes el DIF Guadalajara pone a disposición el siguiente número: 33 4774 0369.

Ubicaciones de los Comedores Comunitarios de Guadalajara

Los Comedores Comunitarios tienen un servicio de 12:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, en las siguientes sedes:

CDC 2. La Aurora

Javier Mina 3435

Entre Florencio del Castillo y José Gómez

Col. Agustín Yáñez (La Florida)

CDC 10. Huentitán

José Gómez Ugarte 3690

Entre Ramón Isaac Alcaráz y Antonio Larrañaga,

Col. Huentitán el Alto

CDC 17. Ferrocarril

Calle 10 No.1963, entre calle 7 y calle 9, Col. Ferrocarril

CDC 26. Miravalle

Av. Academia 413

Entre Bellas Artes Oriente y Bellas Artes Poniente

Col. Miravalle

Estas acciones están orientadas a brindar apoyo a personas adultas mayores y a sectores prioritarios como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y comunidades indígenas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad alimentaria , contribuyendo así a mejorar su bienestar y calidad de vida.

