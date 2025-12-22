Criminales abaten a "la Güera" y dos más en bar de Tonalá

Este lunes 22 de diciembre, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, ofreció avances sobre el homicidio ocurrido anoche en las instalaciones de un bar en el municipio de Tonalá denominado "La Palmita", donde murieron un hombre y dos mujeres, entre ellas una conocida como "la Güera", contra quien supuestamente iba dirigido el ataque.

"Reportaron que llegaron (al lugar), aparentemente, cuatro sujetos encapuchados con arma de fuego, y preguntaron o llegaron buscando a una tal 'Güera' que parece era una de las víctimas y pues la victimaron a ella y otras dos personas", dijo este lunes Salvador González de los Santos.

Señaló, hay también una persona lesionada, quien fue trasladada a un puesto de socorros para recibir atención médica de urgencias.

Los hechos sucedieron alrededor de las 20:00 horas, en el establecimiento ubicado en el cruce de División del Norte y Loma Dorada, en la colonia Francisco I. Madero de Tonalá.

El fiscal refirió que al momento se investiga quién exactamente era "la Güera" y qué papel desarrollaba en el bar y en la colonia.

Te puede interesar: Siapa suspenderá servicio de agua en ESTAS colonias por obras de mantenimiento

"Todavía estamos en esa parte de las investigaciones. Más adelante vamos a ver a ver qué era lo que se dedicaba, qué hacía y todo lo demás, para poder continuar con las investigaciones", señaló González de los Santos

El fiscal añadió que ya se tiene identificado al menos un vehículo que habría participado en la agresión. Los hechos continúan siendo investigados por el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, mientras que los cuerpos se encuentran en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de ser entregados a sus familias.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS

