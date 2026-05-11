Este lunes 11 de mayo de 2026, las condiciones atmosféricas darán un giro radical en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Después de soportar temperaturas extremas, los tapatíos por fin experimentarán un alivio gracias a la llegada de un sistema de humedad que promete refrescar el pavimento de la ciudad.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, la probabilidad de precipitaciones alcanza hasta un 68 por ciento durante la jornada . Aunque el termómetro marcará una máxima de 32 grados centígrados al mediodía, la densa nubosidad ayudará a que la sensación térmica sea mucho más agradable para todos los habitantes.

¿Por qué ocurre este cambio tan repentino? La respuesta radica en la interacción de canales de baja presión con el constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico. Este fenómeno es el responsable directo de generar las condiciones ideales para que se desarrollen tormentas aisladas durante las próximas horas.

Horarios clave: ¿Cuándo y dónde lloverá en la ciudad?

La pregunta que todos se hacen es a qué hora comenzará a caer el agua. Los radares indican que las primeras gotas podrían registrarse a partir de las 16:00 horas en algunas zonas periféricas, pero el potencial de tormenta aumentará significativamente entre las 21:00 y las 22:00 horas de hoy .

Durante este lapso nocturno, los chubascos vendrán acompañados de un notable descenso en la temperatura, llegando hasta los 17 grados centígrados. Además, se esperan ráfagas de viento de aproximadamente 20 kilómetros por hora, por lo que es fundamental tomar precauciones si te encuentras manejando o caminando por la vía pública.

Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara han confirmado que municipios como Zapopan, Tlajomulco y San Pedro Tlaquepaque tienen el mayor riesgo de registrar actividad eléctrica . Estas zonas ya han comenzado a mostrar acumulaciones de humedad importantes desde las primeras horas de la mañana.

Recomendaciones de las autoridades para esta tarde

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en estrecha coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha emitido una serie de avisos preventivos para la población jalisciense. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales, ya que las condiciones de inestabilidad podrían generar encharcamientos rápidos en las principales avenidas del municipio.

Para evitar contratiempos durante tu trayecto de regreso a casa o en tus actividades vespertinas, hemos recopilado una lista de consejos rápidos y muy útiles. Toma nota de estos tips esenciales para que la lluvia de este lunes no arruine tus planes ni ponga en riesgo tu seguridad personal.

Anticipa tus traslados: Si sales del trabajo después de las 18:00 horas, considera que el tráfico se volverá más lento. Las primeras precipitaciones suelen volver el asfalto resbaladizo, así que conduce con extrema precaución, mantén tu distancia y evita frenar de manera brusca en las zonas con mayor congestión vehicular.

Protege tus pertenencias: Lleva siempre contigo un paraguas resistente o un impermeable ligero, y asegúrate de guardar tus dispositivos electrónicos en compartimentos seguros. Si utilizas el transporte público, una bolsa de plástico extra en tu mochila puede ser la salvación para evitar que tus documentos importantes o celular se mojen.

Evita zonas de inundación: Identifica las calles y pasos a desnivel que históricamente presentan encharcamientos severos en la ciudad. Si notas que el nivel del agua comienza a subir rápidamente, busca una ruta alterna de inmediato o resguárdate en un lugar seguro hasta que la tormenta disminuya su intensidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA