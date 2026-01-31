Fuerte choque de camión en avenida Alcalde deja ocho lesionados

Una unidad del transporte público de la ruta 231-C chocó contra una camioneta al mediodía de este sábado en la zona de la Glorieta de Tránsito, en Guadalajara. El saldo es de 8 personas lesionadas.

El percance ocurrió sobre la lateral de la avenida Fray Antonio Alcalde, en sentido de Periférico Norte al centro, en el cruce con la calle Félix Palavicini, en la colonia Guadalupana.

Presuntamente, uno de los automotores se cruzó el alto, por lo que provocó la colisión, afectando a los usuarios y tripulantes.

En el caso de la camioneta, el conductor resultó policontundido y viajaba con su esposa y un bebé recién nacido de 2 meses, aunque ambos sin lesiones.

En el caso de la unidad del transporte público, fueron 7 personas lesionadas: un hombre de 57 años quien resultó con posible trauma de tórax y cráneo; 4 mujeres con escoriaciones y policontindidas y de edades de 50, 51, 52 y 21 años; y otros dos hombres de 31 y 36 años que también resultaron policontundidos.

CORTESÍA

CORTESÍA

El accidente causó algunas afectaciones al tráfico de la zona debido a que la avenida Alcalde es una de las que más afluencia de vehículos tienen en la ciudad.

Al lugar arribó personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, así como de servicios médicos para apoyar en la atención a los lesionados.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

