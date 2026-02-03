¿Qué se celebra en Guadalajara cada 14 de febrero?

Guadalajara, capital de Jalisco y eje del Área Metropolitana (AMG), conmemora cada 14 de febrero un nuevo aniversario de su fundación. En 2026, la ciudad cumple 484 años de historia en la que el crecimiento y una identidad inconfundible la vuelven una de las más influyentes de México. Su peso industrial, comercial y cultural la pone como un referente a nivel nacional.

El nombre de Guadalajara tiene un origen antiguo que remite a la herencia árabe. Proviene de Wad-al-Hidjara, expresión que alude a un "río que corre entre piedras" , una imagen que ha acompañado a la ciudad desde sus inicios.

Localizada en la región Centro de Jalisco, colinda con Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo. Y si bien su territorio es uno de los más pequeños del Estado, con apenas 150.36 kilómetros cuadrados, Guadalajara concentra una de las poblaciones más numerosas del estado. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, y con datos retomados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), en ese año habitaban el municipio 1 millón 385 mil 629 personas.

La historia de Guadalajara comenzó un 14 de febrero

Antes de asentarse definitivamente, la ciudad tuvo que fundarse en tres ocasiones antes de llegar al lugar donde nos encontramos. El primer intento ocurrió en el actual estado de Zacatecas; después se trasladó a Tonalá y más tarde a Tlacotán, donde los constantes ataques obligaron a un nuevo desplazamiento. Finalmente, el 14 de febrero de 1542, un grupo de peninsulares estableció la ciudad en su ubicación definitiva, cerca del río San Juan de Dios, en las inmediaciones de donde hoy se erige uno de los emblemas locales, el Teatro Degollado.

El IIEG señala que la Villa de Guadalajara fue fundada por 42 vecinos, quienes eligieron el nombre en memoria de Guadalajara, España, lugar de origen de Nuño de Guzmán. Con el paso del tiempo, la ciudad creció a partir de la unión de tres núcleos primitivos: Mezquitán, Analco y Mexicaltzingo, anexados formalmente en 1667, un proceso importante para la consolidación urbana.

El desarrollo institucional también marcó su historia. En el año de 1791 se ordenó la creación de la Universidad de Guadalajara (hoy UdeG), inaugurada un año después, y a finales del siglo XVIII se instaló la primera imprenta de la región. Bajo las reformas impulsadas por el rey Carlos III, Guadalajara se convirtió en capital de la Intendencia homónima, un sistema que se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XIX, previo a la consumación de la Independencia.

Guadalajara, centro cultural del occidente

Reconocida como "La Perla de Occidente", Guadalajara ha sido cuna y refugio de expresiones artísticas que definen a buena parte del país. Su Centro Histórico concentra algunos de los monumentos más representativos, tales como la Catedral, el Museo Cabañas, el Palacio de Gobierno, el Templo Expiatorio, el Teatro Degollado, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y el Panteón de Belén, entre muchos otros. A ello se suman símbolos urbanos más modernos, como la glorieta Minerva y los Arcos de la avenida Vallarta.

La ciudad también ha sido la ciudad natal de exponentes de la literatura mexicana, con autores como José María Vigil, Irineo Paz, José López Portillo y Rojas, Enrique González Martínez y Francisco Rojas González, cuyas obras retratan la historia y el carácter de esta zona del país.

Las fiestas forman parte esencial de la vida cotidiana de Guadalajara. A la conmemoración de su fundación cada 14 de febrero se suman las fiestas patrias, la Semana Santa, la Navidad, las Fiestas de Octubre y la romería dedicadas a la Virgen de Zapopan, pero que inicia su trayecto en la Catedral tapatía.

Guadalajara no solo celebra años el 14 de febrero. Celebra la historia de una ciudad que ha sabido rehacerse, crecer y afirmarse con una identidad propia.

