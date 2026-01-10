Tapatíos protestan en contra del tarifazo al transporte público

Avenida Juárez se llenó de consignas y carteles que exigían, en un eco que retumbaba entre los edificios, la eliminación del tarifazo de 14 pesos al transporte público, anunciado en diciembre pasado. “Menos Mundial, más movilidad”, “Tarifazo abusador afecta al trabajador”, “Únete al montón que tu hijo es estudiante o trabajador”... gritaban los manifestantes, quienes se abrían paso por una de las arterias de la ciudad.

“El transporte público no es un lujo, es una necesidad. Yo tomo cuatro camiones al día. Con la tarifa tendría que pagar casi 60 pesos al día, más lo que gastarán mis hijos. (El Gobierno del Estado) no pensó en nosotros con el tarifazo, en los que tenemos que movernos en camión todos los días para ir al trabajo y vivimos al día. Es un abuso”, compartió David Zepeda.

“No al tarifazo”, “Amparo indirecto contra el tarifazo”, “No trámites la Tarjeta Única” y “Exigimos transporte digno” eran algunos de los mensajes que se leían en los carteles que cargaban los manifestantes. El contingente partió alrededor de las 17:00 horas del Parque Revolución, mejor conocido como Parque Rojo, para avanzar por avenida Juárez hasta llegar a Palacio de Gobierno, en el Centro tapatío.

La marea de tapatíos se abría paso entre la gente que lanzaba vítores al aire en contra del tarifazo, o se sumaba a la marcha. Además de considerar el costo de 14 pesos como un “robo”, debido a la mala calidad del servicio que ofrece el transporte público en la metrópoli, para Raúl Soriano con la Tarjeta Única Jalisco “estamos cediendo al Gobierno”.

“Con la tarjeta quieren robar nuestros datos personales. Nos obligan a sacarla para pagar 11 pesos. Queremos que el costo de un boleto no esté condicionado a un negocio privado que sólo beneficiará al gobernador y a empresarios. La ciudadanía no quiere la Tarjeta Única y hoy lo dejamos claro”, dijo.

En la manifestación también estuvieron presentes colectivos en contra del Macrobús por Carretera a Chapala, de jóvenes comunistas, Luz de Esperanza, entre otros. Paula, integrante de Proyecto Migala, otro de los colectivos que organizó la marcha, señaló que el transporte público ha sido, por años, deficiente en Jalisco, por ello, aumentar el precio de un viaje es injustificable y las autoridades, sobre todo el gobernador Pablo Lemus “están viendo el servicio como un negocio”, afirmó.

También criticó el acuerdo al que llegó la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y el Gobierno del Estado, en el cual se establece una tarifa de cinco pesos para todos los estudiantes de la entidad. “No hay un verdadero motivo para de verdad estar apoyando a los estudiantes y al público en general”.

La tarifa de 14 pesos, que entrará en vigor el 1 de abril de este año, fue aprobada por el Comité Técnico Tarifario en diciembre pasado. Tras el anuncio, el gobernador Lemus Navarro afirmó que la tarifa sería subsidiada con tres pesos por pasaje, es decir, el precio final sería de 11 pesos por viaje, pero con la Tarjeta Única Jalisco. Sin embargo, aunque el mandatario estatal aseguró que habría plásticos para toda la ciudadanía, en una primera etapa, de enero a marzo, sólo se contempla entregar 1.5 millones de tarjetas a estudiantes y grupos vulnerables. El resto de los usuarios tendrá que pagar la tarifa completa hasta que se abra una segunda convocatoria.

La diputada local Tonatzin Cárdenas indicó que presentó una iniciativa para reconfigurar el Comité Técnico Tarifarío y hacerlo más transparente pues, advirtió, falta la “voz de las y los usuarios”. Asimismo, cuestionó de qué partida o programa saldrán los 300 millones de pesos adicionales que el gobernador anunció para subsidiar los viajes de transporte público.

“Debería darle cuentas al Congreso del Estado como tal, como poder. Necesitamos que le respondan al Congreso qué va a pasar con el presupuesto que se aprobó porque se está modificando desde el ejecutivo. Lo mismo con el subsidio que le propuso a la Federación de Estudiantes”, anotó.

Al final, los manifestantes llegaron a Palacio de Gobierno, donde exigieron la revocación del tarifazo. Un grupo de ellos retiró las vallas del edificio gubernamental y realizó pintas en la fachada. Policías del Estado llegaron al lugar a disuadir las protestas que amenazaban con volverse violentas. Algunos manifestantes lanzaban objetos e insultos a los uniformados, mientras que otros se retiraron.

YC