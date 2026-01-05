El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió que mantendrá vigilancia sobre un nuevo frente frío que afectará a regiones del país. Estos son los detalles:En el transcurso de este día, el frente núm. 26 adquirirá características cálidas y se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.Simultáneamente, el nuevo frente frío (núm. 27) ingresará sobre el noroeste del país, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, propiciarán rachas de viento de 30 a 50 km/h y descenso de temperatura en la región mencionada, así como chubascos en Baja California. A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en zonas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto de la República Mexicana. Finalmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.Para el martes, el frente frío (núm. 27) se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generando chubascos en Baja California y Baja California Sur; y lluvias aisladas en Sonora, además de viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California Sur y Chihuahua. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve, durante la noche en sierras de Baja California.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA