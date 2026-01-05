El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió que mantendrá vigilancia sobre un nuevo frente frío que afectará a regiones del país. Estos son los detalles:

En el transcurso de este día, el frente núm. 26 adquirirá características cálidas y se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional .

Simultáneamente, el nuevo frente frío (núm. 27) ingresará sobre el noroeste del país , en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, propiciarán rachas de viento de 30 a 50 km/h y descenso de temperatura en la región mencionada, así como chubascos en Baja California.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en zonas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto de la República Mexicana.

Finalmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 05 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico del frente frío 27

Para el martes, el frente frío (núm. 27) se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana , interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generando chubascos en Baja California y Baja California Sur; y lluvias aisladas en Sonora, además de viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California Sur y Chihuahua. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve, durante la noche en sierras de Baja California.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

