Dónde comprar juguetes en Guadalajara para el Día de Reyes 2026

Esta noche es una de las más esperadas para las y los niños del país, ya que en muchos hogares, además de partir la tradicional Rosca de Reyes, también se espera la llegada de los Reyes Magos, quienes traen los juguetes favoritos de las y los pequeños, que los esperan con gran júbilo.

Si aún no sabes donde comprar los juguetes que buscas, aquí te dejamos variedad de opciones que puedes encontrar de Guadalajara. Conoce las jugueterías que más te convienen de acuerdo a la ubicación y precios.

¿Dónde comprar juguetes en Guadalajara?

Estás son algunas opciones donde puedes conseguir juguetes en Guadalajara para regalar en este Día de Reyes 2026:

Juguetería la loba

Dirección: Liceo 240, Zona Centro

Horario: 9:00 horas a 19:00 horas

Trino Juguetería

Dirección: Juan Manuel 307, Centro, 44100 Guadalajara, Jalisco.

Horario: 10:00 horas a 7:30 horas

Jugueti-Market

Dirección: Juan Manuel 352, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jalisco.

Horario: 10:00 horas 19:30 horas

ToyMark GDL Juguetes de Mayoreo

Dirección: C. Gigantes 21a, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal.

Horario: 10:00 horas a 19:00 horas

Bodega de Juguetes Estrella de Navidad

Dirección: C. Ferrocarril 172, Centro, 44100 Guadalajara, Jal.

Horario: 10:00 horas a 22:00 horas

Juguetibici Midtown Jalisco

Dirección: Centro Comercial Midtown, Av. Adolfo Lopez Mateos Norte 2405 Local L-99 Col, Av Adolfo LópezMateos Nte 2405-Local L-99, Italia Providencia, 44648 Guadalajara, Jal.

Horario: 11:00 horas a 21:00 horas

Jumbo Distribuidora Juguetería

Dirección: C. Álvaro Obregón 224, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal.

Horario: 10:00 horas a 19:00 horas

Juguetron

Dirección: Av. Patria 1950, Plaza Patria, 45160 Guadalajara, Jal.

Horario: 11:00 horas a 21:00 horas

