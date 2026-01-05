Lunes, 05 de Enero 2026

Jalisco |

Dónde comprar juguetes en Guadalajara para el Día de Reyes 2026

Conoce las jugueterías que más te convienen de acuerdo a la ubicación y precios para comprar juguetes en Guadalajara para el Día de Reyes 2026

Por: El Informador

En Guadalajara hay variedad de jugueterías donde puedes comprar juguetes para este día de Reyes 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta noche es una de las más esperadas para las y los niños del país, ya que en muchos hogares, además de partir la tradicional Rosca de Reyes, también se espera la llegada de los Reyes Magos, quienes traen los juguetes favoritos de las y los pequeños, que los esperan con gran júbilo.

Si aún no sabes donde comprar los juguetes que buscas, aquí te dejamos variedad de opciones que puedes encontrar de Guadalajara. Conoce las jugueterías que más te convienen de acuerdo a la ubicación y precios. 

SUN / ARCHIVO
¿Dónde comprar juguetes en Guadalajara?

Estás son algunas opciones donde puedes conseguir juguetes en Guadalajara para regalar en este Día de Reyes 2026:

Juguetería la loba

  • Dirección: Liceo 240, Zona Centro
  • Horario: 9:00 horas a 19:00 horas

Trino Juguetería

  • Dirección: Juan Manuel  307, Centro, 44100 Guadalajara, Jalisco.
  • Horario: 10:00 horas a 7:30 horas

Jugueti-Market

  • Dirección: Juan Manuel 352, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jalisco.
  • Horario: 10:00 horas 19:30 horas

ToyMark GDL Juguetes de Mayoreo

  • Dirección: C. Gigantes 21a, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal.
  • Horario: 10:00 horas a 19:00 horas

Bodega de Juguetes Estrella de Navidad

  • Dirección: C. Ferrocarril 172, Centro, 44100 Guadalajara, Jal.
  • Horario: 10:00 horas a 22:00 horas
SUN / ARCHIVO 
Juguetibici Midtown Jalisco

  • Dirección: Centro Comercial Midtown, Av. Adolfo Lopez Mateos Norte 2405 Local L-99 Col, Av Adolfo LópezMateos Nte 2405-Local L-99, Italia Providencia, 44648 Guadalajara, Jal.
  • Horario: 11:00 horas a 21:00 horas

Jumbo Distribuidora Juguetería

  • Dirección: C. Álvaro Obregón 224, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal.
  • Horario: 10:00 horas a 19:00 horas

Juguetron

  • Dirección: Av. Patria 1950, Plaza Patria, 45160 Guadalajara, Jal.
  • Horario: 11:00 horas a 21:00 horas

