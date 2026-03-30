El Estadio Azteca ahora es el Estadio Banorte, pero su grandeza no cambia con el nombre, como tampoco la historia de grandes figuras del futbol internacional que han pisado su cancha. Este es un recuento:

Breve historia del Estadio Azteca

Luego de casi 60 años de tener el mismo nombre, el Estadio Azteca fue renombrado de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Es cierto que, durante un breve periodo, se llamó Estadio Guillermo Cañedo, pero no funcionó del todo y tuvo que seguir con su nombre original.

Por eso, desde 1966, cuando fue inaugurado, llevó el mismo nombre; aunque fue modificado como parte de los proyectos para el Mundial.

Ahora, se llamará Estadio Banorte, por cuestiones de patrocinio que beneficiaron a que el histórico inmueble fuera remodelado para cumplir con los lineamientos que exige la FIFA .

Aunque, durante la justa mundialista, que será la tercera que nuestro país y el estadio reciban tras 1970 y 1986, el recinto se llamará Estadio Ciudad de México porque el máximo organismo del futbol a nivel mundial prohíbe patrocinios comerciales en los inmuebles mundialistas.

A pesar del cambio de nombre, la afición continúa llamándolo Azteca, porque el nombre está bastante arraigado a la cultura de nuestro país .

10 leyendas del futbol que jugaron en el antiguo Estadio Azteca

A lo largo de los casi 60 años de existencia del "Coloso de Santa Úrsula", un sinfín de superestrellas pisaron su terreno de juego.

Por supuesto, los más recordados son los que levantaron el trofeo de la Copa del Mundo en 1970 y 1986: Pelé y Maradona .

Aunque varias superestrellas tuvieron el privilegio de jugar en el que es considerado el estadio más importante del futbol a nivel mundial.

¿Cuáles son las 10 leyendas del futbol mundial que jugaron en el antiguo Estadio Azteca?

• Pelé | Brasil | Copa del Mundo de México 1970

• Diego Armando Maradona | Argentina | Copa del Mundo de México 1986

• Franz Beckenbauer | Alemania | Copa del Mundo de México 1970

• Ronaldinho | Brasil y Querétaro | Copa Confederaciones 1999 y Clausura 2015 de la Liga MX

• Michel Platini | Francia | Copa del Mundo de México 1986 y Amistoso entre AS Nancy Lorraine y Atlante

• Xavi Hernández | España | Amistoso entre La Roja y México

• Gianni Rivera | Italia | Copa del Mundo de México 1970

• Eusebio | Monterrey | Partido de Liga Mexicana

• Iker Casillas | España | Amistoso entre La Roja y México

• Sergio Ramos | España | Amistoso entre La Roja y México

Cabe resaltar que las 10 leyendas del futbol mundial que jugaron en el antiguo Estadio Azteca no están rankeadas.

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