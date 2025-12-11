Tonalá lanza operativo de seguridad y prevención de accidentes Guadalupe-Reyes

Las autoridades municipales de Tonalá lanzaron este mediodía el operativo de seguridad y prevención de accidentes Guadalupe-Reyes.

El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, detalló que este operativo tiene como objetivo disminuir los índices delictivos y accidentes.

"Es un operativo conjunto mayor, no nada más del municipio de Tonalá sino de la zona metropolitana. Tonalá está preparado con más de 900 elementos tanto de policía, bomberos, agentes de movilidad y alrededor de 120 vehículos que estarán trabajando las 24 horas en los diferentes puntos que tenemos que tenemos que atender", dijo.

Los operativos se realizarán en puntos turísticos, tianguis, colonias y los diferentes puntos carreteros de la ciudad.

Miguel Magaña Orozco, coordinador del gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad de Tonalá, explicó que trabajarán de manera coordinada con dependencias de los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal.

"Estaremos resguardando las más de 500 colonias donde muchos domicilios se quedan vacíos, reforzando la vigilancia en plazas comerciales, ingresos y salidas del municipio", explicó.

En total el municipio desplegará 983 elementos y 131 unidades de las cuatro dependencias: Comisaría de la Policía Preventiva, Protección Civil y Bomberos, Prehospitalaria y Movilidad Municipal.

En esta temporada los incidentes que más se registran son robo a personas, robo a casa habitación y choques.

El funcionario dio a conocer que esta temporada habrá el servicio de acompañamiento seguro para los trabajadores que van a realizar operaciones importantes en los bancos por lo que pidió a las personas utilizar este servicio. Por medio de las redes sociales al teléfono de la comisaría o al 911 los ciudadanos pueden solicitar el servicio.

YC