El peso mexicano registra datos positivos frente a su par, el dólar estadounidense. Los reportes dan cuenta de ganancias en lo que va del 2025 y el cierre de ayer fue el más fuerte de la moneda nacional en 17 meses. Estos son los datos:

Ayer, la moneda mexicana arrebató terreno al dólar por segundo día seguido después de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció un recorte de 25 puntos base en su principal tasa de interés, para colocarla entre 3.50% y 3.75%, como estaba previsto por los analistas.

El peso despidió el miércoles intercambiándose en 18.16 unidades por dólar y fue su cierre más fuerte en 17 meses, concretamente desde el 23 de julio de 2024 .

La moneda nacional acumula una ganancia de 12.8% en lo que va de 2025 y se encuentra entre las 10 divisas con mejor desempeño , de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se vendió ayer en 18.66 pesos en ventanillas de Banamex, tras cerrar el año pasado sobre 21.37 unidades.

Al igual que en las reuniones de septiembre y octubre, la decisión de la Fed fue dividida, ya que dos de sus 12 integrantes votaron por no cambiar la tasa, mientras un miembro pidió recortarla 50 puntos base.

La Fed anunció que comenzará recompras de bonos del Departamento del Tesoro con 40 mil millones de dólares en los próximos 30 días para asegurar suficiente liquidez en el régimen actual de reservas bancarias amplias.

