La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 11 y viernes 12 de diciembre algunas rutas de camiones detendrán sus derroteros en el municipio de Zapopan, con motivo de la Vía Nocturna Navideña y una rodada ciclista.

Cambios en el transporte público el jueves 11 de diciembre

A partir de las 9:00 pm, las siguientes rutas se detendrán al paso de las y los participantes de la Vía Nocturna Zapopan Navideña:

C33 Agua Fría, C33 Auditorio, C43 Haciendas del Valle, C43 Valdepeñas, C44, C45 Cinco Esquinas, C73, C79, C81, C82, T07-C01, T14B, T14B-C01, T15-C01, T15-C02, T15-C06 Andares, T18 y T18A Terranova.

C72, C73, C81, C82, C84, C85, C88, C121A, C136, T08, T08-C01, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B-C06, T16B-C07, T16B-C08 y V04 de la Ruta López Mateos.

Cambios en el transporte público el viernes 12 de diciembre

Por su parte el viernes 12 de diciembre debido a una rodada ciclista en Zapopan, las siguientes rutas se detendrán en un horario de 8:00 am a las 10:00 am.

C72, C73, C84, C85, T08, T08-C01, T16B-C06, T16B-C07, T16B-C08, C01, C42, C54, C74, C109, C121B, C124, C140, T10 y sus vías, T11A-C02, T11A-C03, T14B-C01, T17, T17-1, T17-C01, A12, A04, A06 y C02 de Mi Macro Periférico.

C123-V1, C125, C126-V1, C127, C127A, C128A y vías, C130, C133, C78 Agua Blanca, C78 Guadalupe Gallo, T17, C01, V01, V02, V03, V4 y V05 de la Ruta López Mateos.

