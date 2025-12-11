Ajijic y Puerto Vallarta tendrán cableado subterráneo en 2026; buscan extender el proyecto

Como parte de los proyectos de recuperación del espacio público que impulsa la Fundación GDL 500, para 2026 los municipios de Ajijic y de Puerto Vallarta contarán con cableado subterráneo, con miras a replicar la medida en otros Pueblos Mágicos de Jalisco, indicó su presidente, José Palacios Jiménez.

"Este primer proyecto, que para nosotros va a ser icónico, es que un Pueblo Mágico, como es Ajijic, en 42 manzanas se baje el cableado. Se va a recuperar ese pueblito tan maravilloso donde el cableado ya va a subterráneo […]. Arranca la obra el 1 de enero del 2026; es un proyecto que, independientemente del recurso que va a poner el municipio, va a haber recurso también de parte del Gobierno del Estado, y lo queremos replicar. Creo que va a ser muy importante el que nos salgo bien todo esto para que luego se pueda replicar en otras poblaciones, particularmente creo que en todos los Pueblos Mágicos sería algo extraordinario que sucediera", expresó.

Palacios Jiménez detalló que la iniciativa nació a raíz de que en Ajijic, un año y medio atrás, varias calles se encontraban en proceso de rehabilitación, por lo que era el momento "oportuno" para llevar todo el cableado por debajo de las vialidades. La fundación logró un acuerdo con el presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre, y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En tanto, para Puerto Vallarta se analiza llevar el cableado al subsuelo en la Zona Romántica del municipio. Aunque el proyecto aún está definido, existe voluntad de la dependencia federal para llevar a cabo el proyecto, afirmó el presidente. Esta iniciativa busca sumar a la prohibición de espectaculares en la entrada a la ciudad costera que logró Guadalajara 2020, antecesora de GDL 500, así como a la peatonalización del Malecón como acciones para que la ciudadanía se apropie del espacio público.

"Seguramente lo vamos a poder lograr en el próximo año (el cableado subterráneo). Todavía no tenemos fecha cuándo se iniciaría, pero seguramente lo vamos a lograr. Es prácticamente en la Playa de los Muertos, en la Zona Romántica", señaló.

También resaltó que los nuevos desarrollos habitacionales que se construyan en Zapopan tendrán que llevar su cableado por debajo de las calles, esto gracias a la voluntad del alcalde Juan José Frangie.

Tras reunión del Poder Judicial de Jalisco con GDL 500, alistan proyectos para impulsar crecimiento del Centro Histórico de Guadalajara

Por su parte, Palacios Jiménez calificó como "histórica" la reunión que sostuvieron integrantes de la Fundación y el presidente del Poder Judicial de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, esta mañana en las instalaciones de la Expo Guadalajara. Esta nueva relación, afirmó, será en beneficio del crecimiento del Centro Histórico de Guadalajara.

PUEDES LEER: Fiscalía investiga posible participación de policías de Techaluta en robo de armas y dinero

"Nos vamos a coordinar con ellos para crecer el Centro Histórico de Guadalajara, que es uno de los más bonitos del mundo. (Que) tenga actividad en la noche, que esté limpio, que los comercios y restaurantes estén abiertos y el turismo, que además van venir muchísimo, se esperan tres millones de gentes durante junio".

Asimismo, reconoció que la Vía RecreActiva nocturna y el festival Bien de Noche, que este año implementó el Gobierno de Guadalajara, impulsan el crecimiento del primer cuadro de la ciudad.

YC