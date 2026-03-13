Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 13 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 10

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

