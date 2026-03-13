Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 13 de marzo anticipa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 47% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque