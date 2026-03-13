Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 13 de marzo anticipa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 47% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

