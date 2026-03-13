Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 13 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 82% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

