Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

El clima en Guadalajara para este viernes 13 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 10

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 11

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

