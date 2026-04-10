Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 10 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos