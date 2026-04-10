Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 10 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

