Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 10 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tapalpa