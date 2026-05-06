Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 6 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Guadalajara