Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 6 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

