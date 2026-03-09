Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 9 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 9 de marzo prevé que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Miércoles 11 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 14 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 11

