Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 9 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 9 de marzo prevé que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Jueves 12 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 14 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Lunes 16 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

