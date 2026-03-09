Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 9 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 9 de marzo determina que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Miércoles 11 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 14 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

