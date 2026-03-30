Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 30 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Martes 31 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Lunes 6 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México