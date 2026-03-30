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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 30 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 31 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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