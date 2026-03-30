Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 30 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Martes 31 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Lunes 6 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tapalpa