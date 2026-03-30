Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 30 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 31 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

