Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 30 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 31 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

