Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 13 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 10

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 11

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

