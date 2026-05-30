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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 30 de mayo prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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