Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 30 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

