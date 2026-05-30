Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 30 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 17%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

