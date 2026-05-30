Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 30 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 17%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Lunes 1 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Monterrey