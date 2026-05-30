Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 30 de mayo informa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 6 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga