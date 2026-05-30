Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 30 de mayo informa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

