Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 13 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12