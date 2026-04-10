Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 10 de abril anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá