Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 30 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

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Clima en Zapopan

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Clima en Tlaquepaque

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