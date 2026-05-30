Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 30 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 6 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tonalá