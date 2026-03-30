Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 30 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 31 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

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Clima en Tlaquepaque

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