Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 13 de marzo informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Jueves 19 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

