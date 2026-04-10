Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 10 de abril anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

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Clima en Cancún

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