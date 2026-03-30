Clima en Puerto Vallarta para Semana Santa: así estará el tiempo en las playas

Miles de turistas nacionales y extranjeros ya comienzan a llegar a las playas de Puerto Vallarta durante esta Semana Santa 2026. Por eso, conocer exactamente cómo estará el clima en estos días es importante para planear las actividades al aire libre, organizar los tradicionales recorridos por el malecón y, sobre todo, asegurar que las vacaciones en este paradisíaco destino del Estado de Jalisco sean perfectas, seguras y sin ningún tipo de contratiempo que altere el itinerario.

De acuerdo con los datos más recientes emitidos por la plataforma del clima The Weather Channel, los próximos diez días en la región tendrán cielos mayormente despejados y radiantes. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C y 29 °C como máximo, lo que garantiza un ambiente bastante agradable en las playas de Puerto Vallarta.

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Por las noches, el termómetro descenderá a unos 19 °C a 20 °C. Esta variación térmica permitirá a los visitantes disfrutar de largas caminatas nocturnas por el centro histórico, visitar los restaurantes locales o tener cenas al aire libre sin sufrir por el calor. Además, la humedad se mantendrá en niveles moderados, rondando el 55%, lo que evitará la molesta sensación de bochorno.

¿Hay probabilidad de lluvia durante los días santos en la costa?

Una de las mayores preocupaciones de los viajeros al planear su visita a las playas de este municipio de Jalisco es la posibilidad de precipitaciones inesperadas que arruinen sus planes de playa. Afortunadamente, el pronóstico actual indica que la probabilidad de lluvias es prácticamente nula, manteniéndose en un rango mínimo de entre un 0% y un 10% a lo largo de toda la semana.

Qué empacar para tu viaje al Pacífico jalisciense en estos días de Semana Santa

Sabiendo que el clima será predominantemente cálido y soleado, la maleta debe ser lo más ligera y funcional posible. Es importante no olvidar incluir varios trajes de baño, gafas de sol con alta protección UV, sombreros de ala ancha y sandalias cómodas para caminar por la arena. Aunque los días serán bastante calurosos, te sugerimos llevar un suéter ligero o una chaqueta delgada para protegerte de las frescas brisas nocturnas que suelen presentarse cerca del mar.

Las condiciones meteorológicas en este punto turístico de Jalisco serán verdaderamente inmejorables para quienes buscan una mezcla de descanso y diversión. Te recomendamos mantenerte informado a través de fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) o el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM) para cualquier actualización de última hora.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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