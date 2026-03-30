La Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ) anunció las actividades de "Jalisco Aprende, Festival Educativo" y la convocatoria "Jalisco Tiene Talento 2026", con el fin de impulsar aprendizajes y el talento de los estudiantes de Jalisco.

El primer evento, "Jalisco Aprende", se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de abril en la Expo Guadalajara, con capacidad para 6 mil asistentes, aunque se alistarían para recibir a más, en caso de necesitarse.

El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, destaca la variedad de talleres que habrá en el evento.

"Van a encontrar decenas de talleres muy variados que tienen que ver desde la ciencia y la tecnología, pasando por los idiomas, por elementos de arte y cultura", indicó el funcionario.

En total, serán 6 áreas temáticas que abordarán los talleres: arte, ciencia, tecnología, salud, medio ambiente y lenguas. En total, habrá 20 talleres, que se realizarán de 10:00 horas a 19:00 en dichos días.

El evento será gratuito para todas las familias del estado y quienes quieran registrarse tendrán que inscribirse y llenar un registro por cada persona que asista al evento.

Convocatoria “Jalisco tiene Talento 2026”

La segunda convocatoria es "Jalisco tiene Talento 2026", la cual consiste en un concurso para impulsar y reconocer el talento artístico de jóvenes jaliscienses, con el fin de fortalecer su creatividad, autoestima y amor por el arte.

Para ello, se implementará una convocatoria para que los estudiantes se puedan inscribir y participen en este concurso.

Del 27 al 30 de marzo: convocatoria e inscripciones

Primeros 15 días de mayo: selección de finalistas

20 de mayo: final estatal

Podrán participar estudiantes de primaria y secundaria del estado en las siguientes categorías:

Artes Plásticas: pintura, escultura, dibujo y grabado.

Artes Escénicas: canto, ejecución de instrumentos musicales, baile (todos los estilos).

¿Cómo inscribirte a “Jalisco tiene Talento 2026”?

El formato de inscripción es el siguiente:

Llenar el formulario oficial Grabar un video (de alrededor de 3 minutos) y subirlo a la red YouTube en modo “no listado” Adjuntar los documentos obligatorios:

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Formato de derechos de imagen y voz (firmado por mamá/papá/tutor)

Copia de la INE vigente de quien autoriza

En caso de dúos o grupos: archivo Excel con los datos de todos los integrantes

En caso de que el menor sea finalista, se deberá enviar el acta de nacimiento, CURP, constancia escolar vigente y autorización de traslado (en formato descargable).

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OB