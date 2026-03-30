La Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ) anunció las actividades de "Jalisco Aprende, Festival Educativo" y la convocatoria "Jalisco Tiene Talento 2026", con el fin de impulsar aprendizajes y el talento de los estudiantes de Jalisco.El primer evento, "Jalisco Aprende", se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de abril en la Expo Guadalajara, con capacidad para 6 mil asistentes, aunque se alistarían para recibir a más, en caso de necesitarse.El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, destaca la variedad de talleres que habrá en el evento."Van a encontrar decenas de talleres muy variados que tienen que ver desde la ciencia y la tecnología, pasando por los idiomas, por elementos de arte y cultura", indicó el funcionario.En total, serán 6 áreas temáticas que abordarán los talleres: arte, ciencia, tecnología, salud, medio ambiente y lenguas. En total, habrá 20 talleres, que se realizarán de 10:00 horas a 19:00 en dichos días.El evento será gratuito para todas las familias del estado y quienes quieran registrarse tendrán que inscribirse y llenar un registro por cada persona que asista al evento.La segunda convocatoria es "Jalisco tiene Talento 2026", la cual consiste en un concurso para impulsar y reconocer el talento artístico de jóvenes jaliscienses, con el fin de fortalecer su creatividad, autoestima y amor por el arte.Para ello, se implementará una convocatoria para que los estudiantes se puedan inscribir y participen en este concurso.Podrán participar estudiantes de primaria y secundaria del estado en las siguientes categorías:El formato de inscripción es el siguiente:En caso de que el menor sea finalista, se deberá enviar el acta de nacimiento, CURP, constancia escolar vigente y autorización de traslado (en formato descargable).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB