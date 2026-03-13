Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 13 de marzo determina que estará con algo de nubes con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

