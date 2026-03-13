Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 13 de marzo determina que estará con algo de nubes con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Domingo 15 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Mazamitla