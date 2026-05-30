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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 30 de mayo informa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Jueves 4 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Sábado 6 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
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