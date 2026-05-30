Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 30 de mayo informa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Jueves 4 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Sábado 6 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque