Miércoles, 06 de Mayo 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 6 de mayo informa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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