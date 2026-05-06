Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 6 de mayo informa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

