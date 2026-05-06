Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 6 de mayo informa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24Miércoles 13 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara